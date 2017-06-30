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    ЕС будет по-новому контролировать въезд-выезд иностранцев в Шенгене

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    Как сообщается в проекте директивы ЕС, гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт въезжая в Шенген.
    Работа визового отдела генерального консульства ФРГ, архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Послы 28 стран-членов Евросоюза в пятницу одобрили проект директивы ЕС о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде в Шенген, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

    Как пояснили РИА Новости в Совете ЕС, новая система будет распространена как на иностранцев, въезжающих в Шенген по визам, так и на граждан государств, имеющих с ЕС соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок – на период не более 90 суток раз в полгода.

    В новой системе будут храниться как биометрические данные о пассажирах, так и информация об использованных ими проездных документах. Срок хранения этих данных ограничен тремя годами, а для иностранцев, просрочивших пребывание в Шенгене, — пятью годами.

    В ЕС ожидают, что вступление в силу новой директивы, проект которой был предложен Еврокомиссией, позволит не только усилить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, но и сократить время прохождения пограничного контроля, а также обеспечит выявление иностранцев с истекшим разрешенным сроком пребывания в Шенгенской зоне.

    Теперь проект директивы ЕС предстоит одобрить Совету ЕС и Европарламенту.

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