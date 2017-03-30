Украинцы и молдоване злоупотребляют шенгеном в Чехии – МВД

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Во всех регионах Чехии в результате трехдневной акции с участием 1200 местных полицейских, а также их коллег из Польши и Германии, было задержано около 600 иностранцев, половина из них подлежит выдворению из страны, еще у 25 человек были найдены фальшивые документы, также арестованы 5 человек, находившихся в розыске, сообщил в четверг на пресс-конференции глава МВД республики Милан Хованец.

По словам министра, контрольная акция показала, что многие иностранцы при получении нелегальной работы в Чехии злоупотребляют шенгенскими визами, полученными в Польше, прежде всего это касается граждан Украины и Молдавии. Кроме того, растет число фальшивых или переделанных документов из Румынии, которые используют при поиске работы в Чехии, в основном, граждане Украины, сообщил Хованец.

"С моей точки зрения, это очень высокое число", — сказал Хованец. При этом он подчеркнул, что "речь не идет об охоте на иностранцев", но подобные акции будут регулярно продолжаться.

Глава МВД также сообщил, что парламент в ближайшее время будет рассматривать поправки в закон о пребывании иностранных граждан в стране. В нем, в частности, будет предусмотрено наказание для работодателей, незаконно принимающих иностранцев, а также для агентств, которые оформляют документы для работы в республике гражданам из других государств, а затем привозят их, нередко нарушая существующие правила.

"Эти агентства придают нам много дополнительной работы, потому что их более двух тысяч в стране, это действительно слишком большое количество", — сказал Хованец.

Ранее сообщалось, что в связи с нехваткой рабочей силы на предприятиях республики правительство Чехии приняло решение об увеличении ежемесячной квоты на прием граждан Украины до 800 человек.