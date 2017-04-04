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    Болгария готова стать частью Шенгена - Туск

    (обновлено: )37
    Болгария продемонстрировала достаточный прогресс, чтобы стать частью Шенгенской зоны, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.
    Дональд Туск
    REUTERS Petros Karadjias

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Болгария готова к присоединению к Шенгенской зоне, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

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    "Для меня та великолепная работа, которую вы делаете на ваших границах, — это доказательство того, что вы добились достаточного прогресса, чтобы стать частью Шенгенской зоны. Многие думают, что это должно было произойти уже сейчас. Я могу заверить вас в моей поддержке, но, как известно, требуется согласие всех государств-участников. Мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", — сказал Туск после встречи в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым. Текст речи приводит пресс-служба Евросовета.

    Ожидается, что очередной доклад о готовности Болгарии и Румынии к присоединению к Шенгену Еврокомиссия представит в конце 2017 года.

    Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Хорватия и Болгария находятся на пути к вступлению в сообщество.

    Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС, вынудившим ряд стран ввести временный контроль на границах.

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