Болгария готова стать частью Шенгена - Туск

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Болгария готова к присоединению к Шенгенской зоне, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Для меня та великолепная работа, которую вы делаете на ваших границах, — это доказательство того, что вы добились достаточного прогресса, чтобы стать частью Шенгенской зоны. Многие думают, что это должно было произойти уже сейчас. Я могу заверить вас в моей поддержке, но, как известно, требуется согласие всех государств-участников. Мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", — сказал Туск после встречи в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым. Текст речи приводит пресс-служба Евросовета.

Ожидается, что очередной доклад о готовности Болгарии и Румынии к присоединению к Шенгену Еврокомиссия представит в конце 2017 года.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Хорватия и Болгария находятся на пути к вступлению в сообщество.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС, вынудившим ряд стран ввести временный контроль на границах.