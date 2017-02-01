ЕС планирует продлить контроль на границах Шенгенской зоны

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Европейский союз должен продлить контроль на границах стран Шенгенской зоны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Значительный прогресс был сделан по снятию внутреннего пограничного контроля, но нам необходимо продолжить его укрепление", — сообщил первый вице-председатель высшего органа исполнительной власти Евросоюза Франса Тиммерманса.

"Именно по этой причине мы рекомендуем странам-членам сохранить временный контроль на границах еще на три месяца", — цитирует агентство заявление.

Еврокомиссия ранее рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны.