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    ЕС планирует продлить контроль на границах Шенгенской зоны

    (обновлено: )42
    Первый вице-председатель высшего органа исполнительной власти Евросоюза отметил, что ранее был сделан значительный прогресс в вопросе снятия внутреннего пограничного контроля.
    Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Европейский союз должен продлить контроль на границах стран Шенгенской зоны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

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    "Значительный прогресс был сделан по снятию внутреннего пограничного контроля, но нам необходимо продолжить его укрепление", — сообщил первый вице-председатель высшего органа исполнительной власти Евросоюза Франса Тиммерманса.

    "Именно по этой причине мы рекомендуем странам-членам сохранить временный контроль на границах еще на три месяца", — цитирует агентство заявление.

    Еврокомиссия ранее рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны.

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