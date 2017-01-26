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    В мире

    В ЕК рассчитывают, что временный контроль в границах Шенгена отменят в мае

    (обновлено: )1910
    Ранее ЕК рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца из-за потока мигрантов.
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 13 мая 2015 г.
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Временный пограничный контроль в границах Шенгенской зоны могут отменить в мае, сообщил РИА Новости источник в институтах Евросоюза.

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    "Еврокомиссия рассчитывает, что ситуация будет нормализована в течение трех месяцев", — сказал собеседник агентства.

    Еврокомиссия во вторник рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны.

    По словам еврокомиссара по вопросам миграции и внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, "при том, что на протяжении последних месяцев мы постоянно укрепляем меры по разрешению беспрецедентного миграционного давления, с которым сталкивается Европа, мы, к сожалению, не достигли желаемого результата".

    Напомним, в сентябре Германия, Австрия и Чехия заявили об усилении пограничного контроля в связи с непрерывным потоком беженцев.

    Ранее также сообщалось, что Еврокомиссия предложила безвизовый въезд в зону Шенгена на 5 лет за 5 евро.

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