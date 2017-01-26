В ЕК рассчитывают, что временный контроль в границах Шенгена отменят в мае

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Временный пограничный контроль в границах Шенгенской зоны могут отменить в мае, сообщил РИА Новости источник в институтах Евросоюза.

"Еврокомиссия рассчитывает, что ситуация будет нормализована в течение трех месяцев", — сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия во вторник рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции и внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, "при том, что на протяжении последних месяцев мы постоянно укрепляем меры по разрешению беспрецедентного миграционного давления, с которым сталкивается Европа, мы, к сожалению, не достигли желаемого результата".

Напомним, в сентябре Германия, Австрия и Чехия заявили об усилении пограничного контроля в связи с непрерывным потоком беженцев.

Ранее также сообщалось, что Еврокомиссия предложила безвизовый въезд в зону Шенгена на 5 лет за 5 евро.