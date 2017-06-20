ЕС изменит дизайн шенгенской визы

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Совет ЕС 20 июня принял регламент, который предусматривает изменение дизайна шенгенской визы для краткосрочных поездок в Европу. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Регламент устанавливает новый общий дизайн визовой наклейки с целью повышения безопасности и предотвращения подделок.

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Ожидается, что регламент будет подписан Советом ЕС и Европарламентом в начале июля, а затем опубликован в Официальном журнале.

Как отметили в Совете ЕС, Ирландия и Великобритания не будут субъектами нового регламента, согласно дополнительным протоколам к договорам ЕС. Однако по их просьбе Еврокомиссия может вступить с ними во взаимодействие с целью технического обмена информацией относительно формата их национальных виз.