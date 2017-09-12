Связанное с фильмом "Матильда" насилие не исходит от верующих - РПЦ

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина Украина. Акты насилия, связанные с фильмом "Матильда", не могут исходить от верующих людей, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей. Будь то кинотеатр или автомобили в Москве — все это говорит о духовном или душевном нездоровье", — сказал Легойда, заявление которого приводит синодальный отдел.

Facebook Konstantin Dobrynin Поджог автомобиля возле офиса адвоката кинорежиссера Алексея Учителя в Москве

Он отметил, что "позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик".

"Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека", — добавил глава синодального отдела.

Facebook Konstantin Dobrynin Поджог автомобиля возле офиса адвоката кинорежиссера Алексея Учителя в Москве

Фильм режиссера Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге забросали "коктейлями Молотова" студию режиссера Алексея Учителя.