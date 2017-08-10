В Раде предлагают садить пожизненно насильников детей

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Наказание в виде пожизненного заключения за изнасилования ребенка до 14 лет предлагает ввести Верховная Рада Украины.

Соответствующий законопроект №7020 зарегистрирован в парламетне.

"За насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего", — говорится в тексте проекта.

Авторами законопроекты выступили Дмитрий Добродомов, Богдан Маткивский и Олег Мусий — внефракционных), а также Андрей Антонищак из БПП.

Также предлагается ввести наказание и за торговлю младенцами.

За посягательство на здоровье людей под предлогом религиозных вероучений предлагают наказывать лишением свободы на срок до 5 лет, доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения — административный арест на срок до 15 суток, за заражение несовершеннолетнего венерической болезнью — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, неизвестный мужчина ночью изнасиловал 12-летнюю девочку возле кладбища в городе Подгороднее Днепропетровской области.