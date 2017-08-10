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10.08.201712:30
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    Политика

    В Раде предлагают садить пожизненно насильников детей

    (обновлено: )2310
    Также в законопроекте предлагается ввести тюремное наказание сроком до 5 лет за заражение несовершеннолетнего венерической болезнью.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Наказание в виде пожизненного заключения за изнасилования ребенка до 14 лет предлагает ввести Верховная Рада Украины.

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    Соответствующий законопроект №7020 зарегистрирован в парламетне.

    "За насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего", — говорится в тексте проекта.

    Авторами законопроекты выступили Дмитрий Добродомов, Богдан Маткивский и Олег Мусий — внефракционных), а также Андрей Антонищак из БПП.

    Также предлагается ввести наказание и за торговлю младенцами.
    За посягательство на здоровье людей под предлогом религиозных вероучений предлагают наказывать лишением свободы на срок до 5 лет, доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения — административный арест на срок до 15 суток, за заражение несовершеннолетнего венерической болезнью — до 5 лет лишения свободы.

    Напомним, неизвестный мужчина ночью изнасиловал 12-летнюю девочку возле кладбища в городе Подгороднее Днепропетровской области.

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