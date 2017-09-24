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    В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН, пятеро серьезно ранены

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    По предварительным данным, в результате взрыва погибли три "голубых каски" миссии и пять других получили серьезные ранения. Миротворческие силы сопровождали конвой на пути из города Анефис в город Гао на севере страны.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Три миротворца миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погибли и пятеро получили серьезные раненые при взрыве на дороге в северной провинции Гао, сообщила организация в пресс-релизе.

    "По предварительным данным, в результате взрыва в семь утра сегодня (10.00 по Киеву) погибли три "голубых каски" миссии и пять других получили серьезные ранения", — говорится в заявлении.

    Как сообщается, миротворческие силы сопровождали конвой на пути из города Анефис в город Гао на севере страны.

    Ранее сообщалось, что боевики атаковали и захватили военную базу в городе Нампала в центральной части Мали.

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