В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН, пятеро серьезно ранены

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Три миротворца миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погибли и пятеро получили серьезные раненые при взрыве на дороге в северной провинции Гао, сообщила организация в пресс-релизе.

"По предварительным данным, в результате взрыва в семь утра сегодня (10.00 по Киеву) погибли три "голубых каски" миссии и пять других получили серьезные ранения", — говорится в заявлении.

Как сообщается, миротворческие силы сопровождали конвой на пути из города Анефис в город Гао на севере страны.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали и захватили военную базу в городе Нампала в центральной части Мали.