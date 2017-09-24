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    Телефонная книга Гитлера продана на аукционе за $44 тыс

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    Адольф Гитлер
    RIA News Фонд РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Телефонная книга, предположительно принадлежавшая Адольфу Гитлеру, была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за 33 тысячи фунтов (около 44,5 тысячи долларов США), сообщает газета Daily Mail.

    Как сообщается на официальном сайте аукциона, книгу обнаружил в Рейхсканцелярии британский поданный Джон Ходж 72 года назад, в конце Второй мировой войны.

    Книга содержит более 200 написанных от руки телефонных номеров, включая номера Генриха Гиммлера, Иосифа Геббельса, Рудольфа Гесса, Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Рейнхарда Гейдриха, Альберта Бормана и других высокопоставленных членов СС. Кроме того, в книге записаны номера личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, познакомившего руководителя Третьего рейха с его будущей женой Евой Браун. Как отмечается, имя Адольфа Гитлера единственное, которого нет в справочнике.

    "Это уникальный фрагмент истории, который дает доступ историкам и коллекционерам к ранее неизвестной информации касательно высшего эшелона одного из самых ужасных режимов", — цитирует издание представителя аукционного дома Эндрю Олдриджа.

    Первоначальная цена телефонной книги составляла 10-15 тысяч фунтов. Имена продавца и покупателя книги не сообщаются, однако издание уточняет, что книгу на аукцион передали родственники человека, "охотившегося" на высокопоставленных чиновников Третьего рейха.

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