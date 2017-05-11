Гитлер, Порошенко и "кормление крокодила": невыученные уроки истории

Василий Стоякин, обозреватель

Иногда современная политика является результатом и продолжением неправильно понятых уроков прошлого. Вот и сейчас под продолжение войны, которую по-прежнему стыдятся назвать войной, подводится база из абсурдной трактовки исторических событий. Типичный пример — выступление президента на акции "Первая минута мира" 8 мая.

Как Гитлер крушил систему европейской безопасности

Говоря о Второй мировой войне, президент высказал мысль, что "катастрофы можно было бы избежать, если бы нацистский агрессор своевременно был остановлен общими усилиями демократических государств. Начиная с середины тридцатых годов, Гитлер сознательно и безнаказанно крушил систему европейской безопасности. (…) Призывы отдельных политиков прекратить попытки умиротворения агрессора звучали как "голос вопиющего в пустыни". (…) Великий британец (Уинстон Черчилль — Авт.) мудро предупреждал тех, кто считал нужным хорошо кормить крокодила, что хищное животное, в конце концов, съест их самих".

Президент, понятно, уточнять деталей не стал, но ознакомление с историей того времени наглядно показывает, что Гитлер занимался разрушением системы безопасности не только безнаказанно, но и при активной поддержке "демократических государств". Просто приведу несколько фактов.

1935 год — Гитлер в одностороннем порядке разорвал Версальский договор. Никаких ответных мер со стороны Великобритании и Франции не воспоследовало. Напротив, Великобритания подписала с Гитлером морское соглашение, чем, фактически, признала ликвидацию Версальской системы.

1936 год — Германия оккупировала демилитаризованную Рейнскую зону. И опять — никакой реакции со стороны Франции, которая в предыдущие годы неоднократно эту территорию оккупировала. В то же время, по словам Гитлера, "если бы французы вошли в Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами".

1938 год — аншлюс Австрии. Еще в 1934 году сторонники объединения страны с Германией осуществили попытку переворота, которая была подавлена при активной участии Муссолини, двинувшего на помощь законному правительству войска (вообще, два фашистских государства чуть не вцепились друг другу в глотки, спасло ситуацию только вмешательство Великобритании и слабость Вермахта). В 1937 году Великобритания гарантировала Германии возможность воссоединения, которое и было осуществлено в следующем году при дружной поддержке австрийцев на референдуме.

В том же году произошел кризис в Судетской области Чехословакии, где немецкое меньшинство, под руководством местных фашистов, требовало автономии. Чехословакия бросила против них армию. Сообщалось даже о применении химического оружия. Гитлер выразил полную готовность защитить немецкое население военной силой. Великобритания и Франция, связанные с Чехословакией соглашением, вместо оказания ей помощи обратились к Германии с предложением предотвратить войну. Дальше последовал Мюнхенский сговор, в ходе которого Германия получила районы Чехии, населенные немцами. Польша, вообще ни с кем ничего не согласовывая, оттяпала у ЧСР Тешинскую Силезию.

1939 год — Германия оккупировала Чехию, которая стала протекторатом Богемия и Моравия, и признала независимость Словакии, где был создан профашисткий режим. Закарпатье, где даже успели создать Карпатскую Украину, просуществовавшую около суток, оккупировала Венгрия. Никакой реакции западных демократий, которые гарантировали границы постмюнхенской Чехословакии, так же не последовало.

И так, по этим фактам мы видим, что Гитлер не просто так ломал систему безопасности в Европе. Он ломал ее при полном взаимопонимании со стороны тех самых демократий, которые, по мысли Петра Порошенко, должны были остановить агрессора.

Почему у Гитлера получилось?

В чем же причина столь безразличного отношения к гитлеровской агрессии со стороны демократических государств? Порошенко дал ответ и на этот вопрос, процитировав экс-директора ФБР Джеймса Коми: "Россия является наибольшей угрозой на Земле, с учетом ее возможностей, и ее намерений".

Точно также мыслили и демократии в 30-х годах. Они планировали остановить СССР и "кормили крокодила" именно в качестве сторожевого животного. Причем это никто и не скрывал.

Между тем, именно СССР после прихода к власти Гитлера разорвал военное сотрудничество с Германией. Именно СССР постоянно призывал к подписанию соглашений, направленных против германской агрессии. Однако, к его призывам относились холодно — ведь СССР не демократия…

Пика эта игра достигла во время чехословацкого кризиса, когда СССР (также связанный с ЧСР оборонительным соглашением) уже готов был выступить в поддержку хотя бы силами авиации (общей границы у государств тогда не было). Однако, английский и французский посланники в Чехословакии заявили: "если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне". Обратите внимание — страны, которые гарантировали Чехословакии независимость, угрожали ей войной в случае, если она эту независимость попытается защитить!

В результате СССР оказался последней страной в Европе, подписавшей договор о ненападении с Германией. Причем только после того, как стало понятно, что заключить трехсторонний договор об обороне с Великобританией и Францией не удастся.

Чем для них это обернулось, мы знаем: позорным поражением и оккупацией — для Франции; разрушительными бомбежками и огромными потерями — для Великобритании; утратой статуса сверхдержав — для обоих.

В общем, для того, чтобы избежать катастрофы, демократическим государствам надо было всего лишь объединить усилия с СССР. Самое забавное во всей это истории то, что лучше всех понимал необходимость сотрудничества с СССР Уинстон Черчилль — принципиальный и последовательный противник и коммунизма, и России.

О лозунгах

В контексте предвоенной истории вполне понятным выглядит различие лозунгов сторон.

Президент осветил это различие так: "Это в России до 9 мая провозглашают сейчас лозунг "Мы можем повторить". А мы, как и вся Европа, стремимся к тому, чтобы подобного никогда и нигде больше не произошло. Ощутите разницу между "можем повторить" и never again, "никогда больше". Разница очевидна, и носит цивилизационный характер".

Разница очевидна, но характер ее не цивилизационный, а чисто исторический.

"Никогда больше" — лозунг стран, которые собственной близорукостью и неправильным выбором политических приоритетов привели себя к военно-политической катастрофе. Необратимой она не стала только благодаря вмешательству союзников. В первую очередь — СССР.

"Никогда больше" — признание ошибочности предвоенной стратегии Великобритании и Франции и, одновременно, клятва не допускать более таких ошибок. Впрочем, за океаном, например, этот лозунг восприняли примерно так же, как Порошенко. В результате, выпестовали "Аль-Каиду" и ИГИЛ…

"Мы можем повторить", напротив, признание правильности предвоенной политики. Признание возможности остановить агрессию на раннем этапе, а если это не получится — нанести агрессору поражение. Это — лозунг победителей.

В общем, мы опять возвращаемся к вопросу о том, на чьей стороне хотят быть украинцы — победителей или побежденных?

P.S.: Отношения с Россией — отнюдь не самая большая проблема Порошенко. Пока он "отражает российскую агрессию", в стране усиливается социально-экономический кризис и растет политический радикализм. Уже и из Европы раздаются голоса о необходимости урегулировать внутренний конфликт, поставить на место радикалов и начать восстанавливать отношения с Россией… Тут бы и вспомнить слова Черчилля. Но Порошенко, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает "кормить крокодила".