До 1942-го года националисты считали Гитлера освободителем - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Действующая власть не оставляет попыток с помощью подмены исторических понятий навязать народу новых героев. В День памяти и примирения в центре Киева открылась фотодокументальная выставка "УПА – ответ непокоренного народа", посвященная вкладу украинских националистов в победу над фашизмом.

Как утверждают организаторы выставки, вклад украинских повстанцев в борьбе против нацизма остается малоизвестным.

"Наши земляки были вынуждены воевать за чужие интересы и даже убивать других украинцев, одетых в униформу разных империй. Но почти 100 тысяч молодых парней и девушек бросили вызов обоим тоталитарным режимам – нацистскому и коммунистическому. Они стали воинами Украинской повстанческой армии", — заявил директор Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович.

На первой части выставки "Повстанцы против нацизма" представлены следующие темы: "Истоки антинацистской позиции УПА", "Украинское движения сопротивления", "Идеологическое противоборство УПА и Третьего Рейха" и "Украинские националисты в немецких концлагерях". Вторая часть выставки "Повстанцы против коммунизма" будет открыта в октябре в преддверии 75-летней годовщины УПА.

Вместе с тем, по словам историка, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, вклад националистов в победу над фашизмом существенно преувеличен.

Можно ли считать украинских националистов из ОУН-УПА теми, кто освободил Украину от нацистов?

— После того как украинские националисты разочаровались в своей старой концепции о том, что фашистская Германия прийдет как освободительница и подарит Украине независимость, начиная с 1942-го года они заняли антинемецкую позицию. Однако прямых столкновений с нацистами все-таки старались избегать. Вся антигитлеровская деятельность националистов сводилась к тому, чтобы не поддерживать армию Германии, это больше напоминало пассивное сопротивление. Под покровом ночи проводились попытки нападений на склады, тюрьмы. Это, конечно, можно назвать партизанской деятельностью, но вряд ли она может идти ни в какое сравнение с той, которую проводили "ковпаковцы", "соборовцы", "федоровцы" и прочие. С одной стороны, у националистов не было той материальной поддержки, которая имелась у "красных" партизан. С другой — националисты понимали, что их количества не достаточно для полноценного противостояния. Говорить о том, что от националистов исходил какой-то существенный урон немецким частям, не приходится. Пожалуй, самый крупный их бой с германскими войсками случился на Волыни, однако даже он не идет ни в какое сравнение с теми рейдами, которые осуществляли "красные". Полностью отрицать участие УПА в антинемецкой деятельности нельзя, но при этом глупо говорить, что националисты сыграли ключевую роль в победе над нацизмом.

Напомните, пожалуйста, какую позицию по отношению к войскам фашистской Германии занимали националисты до 1942-го года.

— До этого времени существовала концепция, согласно которой Адольф Гитлер являлся освободителем. Разные народы, которые не имели своей государственности, как то словаки или хорваты, то из рук Гитлера они получили независимость. Соответственно, украинские националисты мечтали о том, что фюрер предоставит независимость также и Украине в обмен на союзнические действия. По большому счету, к этому все и шло, если бы не действия Степана Бандеры в феврале 1940-го года.

Что имеется в виду?

— Напомню, что в августе 1939-го лидер Организации украинских националистов Андрей Мельник встретился в Вене с шефом Абвера адмиралом Вильгельмом Канарисом. Тот передал ему слова руководства Германии, чтобы Мельник готовился к провозглашению независимости Украины, готовил Конституцию и прочие атрибуты. Дескать, вскоре будет война с Советским Союзом, с Польшей, будет образовано Украинское государство, абсолютно тоталитарное по своей сути. Но в феврале 1940-го года в ОУН произошел раскол на сторонников Мельника и сторонников Бандеры. Каждая из групп вела свои переговоры с руководством Германии, в результате чего немцы убедились, что с украинское националистическое движение слишком не серьезно для того, чтобы заниматься таким делом, как провозглашение государства. До 1942-го года националисты всячески пытались доказать нацистам, что на них можно положиться и, что из них получатся хорошие союзники. Только после того как немцы начали репрессии против целого ряда националистических деятелей, стартовал переход к политике сопротивления. При чем, первыми к этой политике пришли как раз не "бандеровцы", а "мельниковцы".

Как думаете, приживется ли в Украине идея позиционирования националистов как борцов с фашизмом?

— Возможно, мифологема относительно борьбы УПА против немцев и приживется. Но идея того, что именно националисты были главными победителями и являлись центральной частью драматической картины освобождения Украины, не приживется никогда. Сколько бы ни старались украинские политики и дельцы от истории.