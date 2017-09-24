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    Ирак обратился за помощью к ядерным державам для постройки атомного реактора

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    Глава МИД Ирака Аль-Джаафари сослался на договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому любая страна может развивать мирные проекты в сфере атомной энергетики.
    Иранская АЭС Бушер. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари попросил содействия ядерных держав в постройке атомного реактора в его стране.

    Топливо для АЭС. Архивное фото
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    "Ирак просит помощи у ядерных держав в постройке атомного реактора в мирных целях, в получении ядерной технологии", — заявил дипломат в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

    Аль-Джаафари сослался на договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому любая страна может развивать мирные проекты в сфере атомной энергетики.

    Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

    Ирак ратифицировал ДНЯО в 1969 году.

    Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил на Генассамблее ОНН, что КНДР примет "безжалостные превентивные" меры, в случае военной атаки США и их союзников на страну и попытки свергнуть лидера государства.

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