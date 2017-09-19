В Южной Корее не исключили возвращения ядерного оружия в страну

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис и глава минобороны Южной Кореи Сон Ён Му обсудили возвращение тактического ядерного оружия в страну, пишет газета Washington Post.

Мэттис подтвердил, что обсуждал это с южнокорейским коллегой во время встречи 30 августа. Тем не менее, Мэттис не сообщил, поддержит ли он идею размещения ядерного оружия. Сон Ён Му назвал идею "альтернативой, которая стоит всестороннего анализа". Мэттис заявил, что главы минобороны "обсудили такой вариант".

Ранее президентская администрация в Сеуле заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в Южной Корее ядерного оружия.

Американское ядерное оружие было выведено из Южной Кореи после подписания в 1991 году антиядерной декларации двух корейских государств.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР дважды провела испытания баллистической ракеты, перелетевшей через территорию Японии.