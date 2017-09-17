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    В мире

    Кувейт потребовал от посла КНДР покинуть страну - СМИ

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (679)

    (обновлено: )10410
    Кувейт принял решение понизить уровень диппредставительства Северной Кореи в эмирате, следуя резолюции СБ ООН 2123 в ответ на шестое по счету ракетное испытание Северной Кореей.
    Одна из площадей Эль-Кувейта
    RIA News А. Игнатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Кувейт потребовал от посла Северной Кореи покинуть эмират в знак протеста против нового ракетного запуска Пхеньяном, сообщила в воскресенье кувейтская газета "Аль-Анбаа" со ссылкой на источники в МИД Кувейта.

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    В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи километров, высота — около 800 километров.

    По информации издания, Кувейт принял решение понизить уровень диппредставительства Северной Кореи в эмирате, оставив только исполняющего обязанности главы дипмиссии и еще трех дипломатов, следуя резолюции СБ ООН 2123 в ответ на шестое по счету ракетное испытание Северной Кореей.

    Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР. Эти резолюции стали ответом на продолжающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР.

    Как отметили источники в МИД Кувейта, посольство КНДР было проинформировано о решении сократить число дипломатов до четырех человек. При этом посол Северной Кореи подтвердил кувейтским СМИ, что собирается покинуть страну вместе с другими дипломатами, выезда которых потребовали власти эмирата, до конца сентября.

    Ранее Кувейт в знак протеста против проводимых КНДР испытаний ядерного оружия прекратил выдавать визы ее гражданам и перестал продлевать визы тем, кто уже находится на территории эмирата. По данным кувейтских СМИ, в настоящее время в эмирате работают около шести тысяч граждан Северной Кореи.

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