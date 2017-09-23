В Пуэрто-Рико обрушилась дамба, власти проводят масштабную эвакуацию

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Власти Пуэрто-Рико проводят эвакуацию 70 тысяч человек из двух населенных пунктов на северо-западе острова из-за обрушения дамбы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя национальной гвардии страны.

Ранее в пятницу обрушилась дамба на озере Гуахатака, была объявлена угроза наводнения. Местных жителей коммун Исабела и Кебрадильяс эвакуируют с помощью автобусов. При этом во многих местах эвакуация затруднена в связи с разрушенной после недавнего урагана "Мария" инфраструктурой, отмечает телеканал.

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Ранее ураган "Мария", достигавший на пике своей мощности максимальной, пятой категории, прошел над островом Пуэрто-Рико. По данным СМИ, в результате стихии погибли не менее 12 человек.

@lanSolares Последствия урагана "Мария" и порыва дамбы в Пуэрто-Рико

Американские Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США, а Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек имеет статус свободно ассоциированного с США государства. Де-факто обе этих территории находятся под управлением США, хотя не входят ни в один из их штатов.