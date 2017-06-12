наверх
12.06.201706:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за вхождение в состав США

    85
    Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус.
    Флаг Пуэрто-Рико
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Жители Пуэрто-Рико на референдуме определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на интернет-портал, публикующий результаты голосования.

    Рабочий на газораспределительной станции
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Европа перед выбором: газ из США или контракты с "Газпромом"

    Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.

    Ранее сообщалось, что на референдуме жителям Пуэрто-Рико предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.

    Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.

    Ранее сообщалось, что как минимум 184 государственные школы должны были закрыться в Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко