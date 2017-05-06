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    В Пуэрто-Рико закроют почти 200 школ из-за экономического кризиса

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    Общая сумма госдолга страны оценивается в 70 миллиардов долларов. Всего в Пуэрто-Рико работают 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.
    Флаг Пуэрто-Рико
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Как минимум 184 государственные школы будут закрыты в Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу департамента образования Йоланду Росали.

    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным департамента образования, порядка 27 тысяч учащихся будут переведены в другие учебные заведения к концу мая.

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    Всего в Пуэрто-Рико работают 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.

    Общая сумма госдолга страны оценивается в 70 миллиардов долларов.

    Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что в связи с внедрением в Украине новых стандартов обучения в начальных школах необходимо переобучить 22 тысячи учителей.

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