Европа перед выбором: газ из США или контракты с "Газпромом"

Владимир Матвеев, обозреватель

В Польшу в четверг прибыл первый танкер со сжиженным газом из США, что расценивается как "важный шаг на пути к достижению энергетической независимости Варшавы от поставок из России", передает Радио Свобода. Руководителей страны не смущает тот факт, что он дороже российского газа.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 300-метровый транспорт Clean Ocean прибыл в польский газопорт Свиноуйсце, куда ранее приходили, прежде всего, катарские танкеры.

Руководство польской нефтегазовой госкомпании (PGNiG) считает, что газ, купленный у американской компании Cheniere Energy, вызовет изменения на рынке этого топлива в центральной и восточной Европе.

Это — первая такая поставка из США в страны этого региона, сообщается на сайте компании.

Несмотря на то, что PGNiG не сообщила размер партии и цену сжиженного газа, но базирующаяся в Хьюстоне Cheniere Energy, как правило, доставляет СПГ покупателям танкерами грузовместимостью 150–160 тыс. м³, что соответствует примерно 60 тыс. т.

В заявлении Государственного департамента США по этому поводу отмечается, что экспорт американского сжиженного газа способствует поддержанию рабочих мест в США, снижению цены на энергоресурсы для зарубежных партнеров страны и достижению цели обеспечения энергетической безопасности Европы.

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Между тем, по данным Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), цена безубыточности для американского СПГ в Польше — $ 266, в то время как российский газ обходится полякам в $ 195−213.

Более того, PGNIG – крупнейший газовый дистрибьютор Польши — пополняет хранилища страны российским газом. По данным мониторинговой организации "Газовая инфраструктура Европы" (GIE), в мае закачка выросла до 21 млн кубометров в сутки, что в полтора-два раза выше, чем в минувшем году.

До последнего времени 72% природного газа Польша получала из РФ, и 26% – из ФРГ, хотя и он, в основном, был по своему происхождению российским.

В стратегию "газовой независимости Польши", помимо расширения терминала в Свиноуйсьце, входит также и проект строительства газопровода от месторождений на шельфе Норвегии до балтийского побережья страны. Общая мощность терминала в Свиноуйсьце составляет 5 млрд кубометров.

Польский газотранспортный оператор Gaz System объявил о намерении расширить мощность терминала по приему СПГ в порту Свиноустье на 50% — до 7,5 млрд кубометров в год, сообщается на сайте. Общая потребность страны в газе составляет порядка 15 млрд кубометров в год.

Недостающие объемы Польша рассчитывает получить за счет "полумифического" проекта Baltic Pipe. Варшава и Копенгаген стремятся, реализовать этот газопровод, который призван связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию.

Однако, премьер-министры Польши и Дании Беата Шидло и Ларс Лёкке Расмуссен только подписали меморандум о реализации газопровода Baltic Pipe в Копенгагене, сообщает Польское радио.

Из-за экономической нецелесообразности и конфликта интересов, этот проект откладывали несколько раз. Дания через Baltic Pipe сама не прочь импортировать российский газ из Польши.

Поставки из США являются вторым спотовым контрактом для PGNiG после осуществленной поставки из Норвегии в июне 2016 года. Следующая поставка планируется на июль.

Вместе с тем, у Норвегии сейчас нет лишнего газа для Польши, тем более в большом объеме.

В минувшем году Польша получила первую коммерческую партию сжиженного природного газа из Катара. Танкер с 210 тысячами кубометров СПГ пришвартовался в терминале Свиноуйсьце на северо-западе страны. Но из-за высокой цены Польша не выбирала весь объем катарского газа.

Сообщалось, что Катар собирается вдвое увеличить объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу. Ранее PGNiG подписала допсоглашение с предприятием Qatargas, которое предусматривает рост поставок в страну по морю сжиженного природного газа (СПГ) катарского происхождения, сообщается на сайте предприятия.

Поставки, которые предполагается ежегодно увеличивать до 2 млн тонн СПГ (2,7 млрд кубометров), должны осуществляться в порт в Свиноуйсьце. В период с 2018-2020 годы эти объемы стороны хотят довести до 2,17 тонн СПГ (2,9 млрд кубометров).

Срок действия польско-катарского соглашения начинается с 1 января 2018 года, а заканчивается в середине 2034 года.

Показательно, что начало поставок СПГ из США в Польшу хронологически совпало с кризисом в Катаре, произошедшим после визита в Саудовскою Аравию президента США Дональда Трампа, и дальнейшей изоляции Катара соседями. Скорее всего, во время планируемого на июль визита Трампа в Польшу эта проблема "энергонезависимости Польши" будет занимать важное место на переговорах.

В частности, по неофициальной информации Польского радио, "в Варшаву 9 июня прибыли представители Белого дома и Секретной службы США. Визит группы свидетельствует о планах президента США Дональда Трампа нанести визит в Польшу". Вероятно, окончательное решение о визите главы США будет принято после встреч с представителями Белого дома и Секретной службы", передает radiopolsha.pl.

Сообщается также, что некоторые экспортеры из США готовы строить плавучие терминалы приема СПГ за свой счет при условии заключения долгосрочных контрактов на поставку. А руководители польской госкомпании надеются, что Польша может стать для американского СПГ "вратами" в Центральную и Восточную Европу.

По данным Радио Свобода, через газопорт в Свиноуйсце в настоящее время можно обеспечить около одной трети годовых потребностей Польши в газе.

В любом случае, поставщики из третьей страны не смогут заменить "Газпром" на европейском энергорынке до завершения строительства инфраструктуры СПГ терминалов и коннекторов. Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще долгое время.

В мае 2016 года Варшава заявила, что страна не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе по истечении долгосрочного контракта с российским поставщиком в 2022 году. А в вопросе закупок газа у РФ будет руководствоваться экономической привлекательностью "голубого топлива".

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Однако, это не касается краткосрочных обязательств. Вероятно, и после 2022 года Россия и Польша, продолжат газовое сотрудничество на новых условиях. Многое зависит от результатов переговоров Трампа во время предстоящего этим летом визита в Варшаву.

Сейчас другого газа по адекватной цене Варшава не найдет ни в Катаре, ни в Норвегии, ни в США.