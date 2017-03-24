Яресько после Украины направили "спасать" Пуэрто-Рико

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Экс-министр финансов Украины Наталия Яресько стала исполнительным директором Совета финансового контроля и управления Пуэрто-Рико (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью). Об этом сама Яресько сообщила на своей странице в Facebook.

"Основной задачей Совета является оценка и утверждение ежегодного бюджета и плана восстановления финансовой стабильности, которые разрабатывает правительство острова, а также содействие реструктуризации долга. Как исполнительный директор совета я буду отвечать за разработку стратегии и осуществление контроля за ее реализацией, одновременно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами, в частности, публичным и частным сектором США и Пуэрто-Рико, медиа, общественностью", — написала Яресько.

Читайте также — Реструктуризация госдолга "от Яресько": мы заплатим долги четыре раза

Она также считает, что ее работа в должности министра финансов помогла Украине выйти из финансового кризиса и вернуть стабильность. Свой украинский опыт она планирует применить в Пуэрто-Рико.

Читайте также: Что скрыли от всех нас в "секретном" Меморандуме с МВФ?