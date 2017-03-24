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    Яресько после Украины направили "спасать" Пуэрто-Рико

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    Наталия Яресько уверена, что работа в должности министра финансов помогла Украине выйти из финансового кризиса и вернуть стабильность. Теперь она попробует применить свой украинский в Пуэрто-Рико.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Экс-министр финансов Украины Наталия Яресько стала исполнительным директором Совета финансового контроля и управления Пуэрто-Рико (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью). Об этом сама Яресько сообщила на своей странице в Facebook.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Основной задачей Совета является оценка и утверждение ежегодного бюджета и плана восстановления финансовой стабильности, которые разрабатывает правительство острова, а также содействие реструктуризации долга. Как исполнительный директор совета я буду отвечать за разработку стратегии и осуществление контроля за ее реализацией, одновременно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами, в частности, публичным и частным сектором США и Пуэрто-Рико, медиа, общественностью", — написала Яресько.

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    Она также считает, что ее работа в должности министра финансов помогла Украине выйти из финансового кризиса и вернуть стабильность. Свой украинский опыт она планирует применить в Пуэрто-Рико.

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    Уроженка США Наталия Энн Яресько занимала должность министра финансов Украины с 2 декабря 2014 года до 14 апреля 2016 года в правительстве Арсения Яценюка.
    Как сообщалось, в октябре прошлого года Яресько стала сотрудником Евразийского центра Атлантического совета (Atlantic Council Dinu Patriciu Eurasia Center) в Вашингтоне. 
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