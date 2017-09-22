Трамп: мистификация вокруг РФ продолжается

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп раскритиковал раскручивание "мистифицированных материалов" о России в связи с сообщениями о закупках рекламы на Facebook.

"Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А что на счет полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари?" — написал Трамп в Twitter.

"Самым большим влиянием на наши выборы были фейковые СМИ, "кричащие" в пользу жуликоватой Хиллари Клинтон. К тому же она была плохим кандидатом!" — добавил президент в следующем сообщении.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что распорядился передать конгрессу США обнаруженную рекламу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва никогда не размещала в социальной сети Facebook рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы.