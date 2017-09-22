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    В мире

    Трамп: мистификация вокруг РФ продолжается

    (обновлено: )25140
    Президент США Дональд Трамп заявил, что самым большим влиянием на американские выборы были фейковые СМИ, "кричащие в пользу жуликоватой Хиллари Клинтон".
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп раскритиковал раскручивание "мистифицированных материалов" о России в связи с сообщениями о закупках рекламы на Facebook.

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    CC0 Public Domain
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    "Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А что на счет полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари?" — написал Трамп в Twitter.

    "Самым большим влиянием на наши выборы были фейковые СМИ, "кричащие" в пользу жуликоватой Хиллари Клинтон. К тому же она была плохим кандидатом!" — добавил президент в следующем сообщении.

    Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что распорядился передать конгрессу США обнаруженную рекламу.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва никогда не размещала в социальной сети Facebook рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы.

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