Назло Цукербергу создам соцсеть: грустная судьба украинских проектов

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинцы все еще пользуются запрещенными российскими соцсетями, но из-за сложностей доступа к ним ищут альтернативу. И находят. РИА Новости Украина анализирует наиболее популярные "украинские" соцсети.

"Ukrainians": недолгая история

После запрета "Одноклассников" и "ВКонтакте" команда программистов канадской IT-компании StartupSoft предложила украинцам создать отечественную соцсеть и назвать ее – Ukrainians. Инициатива быстро собрала более 65 тысяч подписчиков из 50 тысяч, необходимых для начала разработки. О создании украинской соцсети объявили 17 мая 2017 года.

Сама соцсеть внешне очень напоминала "Вконтакте". Создатели признавались, что делали это сознательно – чтобы привыкшим к "ВК" пользователям было удобно.

Главная "фишка" – это продукт национальный: для украинцев и на украинском языке. Правда, в дальнейшем планировался выход на новые рынки и интеграция с соцсетями других стран.

За три тестовых месяца Ukranians успела набрать около 400 тысяч зарегистрированных пользователей, но так и не заработала вполную: инвестор отказался поддерживать проект, посчитав, что пользователи недостаточно активно пользовались соцсетью. Теперь желающие могут выкупить права на доработку Ukrainians.

Nimses: мистика и время

Nimses – самая странная и необычная соцсеть из нашего списка. По сути, в ней смешались элементы популярных Instagram, Tinder, Twitter и Foursquare. Но есть своя отличительная особенность: виртуальная валюта, nim (ним), который приравнивается к одной минуте жизни человека. Нимами пользователи платят за лайки, посты и даже реальные, физические товары.

Приложение скачали больше 4 миллионов раз, пользуются им в 70 странах мира. Кто управляет Nimses – тайна, отсюда у проекта флер загадочности.

После регистрации в приложении соцсеть начинает фиксировать и считать прожитое пользователем время. Фактически вы обмениваете время, проведенное в Nimses, на услуги внутри сети. Видеть при этом вы можете только посты людей, находящихся поблизости в радиусе 2 километров от вас.

Летом 2017 года в некоторых столичных кофейнях нимами даже можно было расплатиться за напитки, но дальше эксперимента дело не пошло – сейчас "кофейную практику" прекратили. При этом остается неясно, нимы – это криптовалюта или нет, и можно ли будет обменять ее на реальные деньги.

"Сусід. Online": все свои

"Сусід. Online" – не совсем социальная сеть, скорее это площадка для общения с соседями и решения бытовых проблем. Создатели признаются, что хотели дать возможность людям общаться со своими соседями и решать локальные трудности: вывоз мусора, неработающие лифты, негорящие лампочки и нетекущая из крана вода.

Но в "Сусідях" требуется подтверждение: при регистрации просят ввести номер личного счета – тогда система подберет пользователю людей, живущих рядом. Можно побыть и простым "жителем" – в таком случае вы сможете читать новости и смотреть за активностью других.

Есть возможность создавать тематические сообщества – группы, в наличии –календарь местных событий, доска объявлений. Кроме этого планируется создание своей валюты для оплаты услуг приложения – Uniq'а. Их соседи смогут ставить как лайки в других соцсетях – "платить" за хорошие дела: уборку мусора, помощь пожилым людям.

Woolik: чего вы, это была шутка

Проект Woolik обещал пользователям удобную социальную сеть с "роскошной функциональностью", в чем-то даже превосходящей мировые аналоги. Заявлялось, что базовым языком соцсети должен был стать украинский, также доступны английская и русская версии.

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Но "прожил" Woolik недолго: оказалось, что это просто шутка разработчиков, а открывшийся ранее сайт уже не работает.

Не первый опыт

Впрочем, за минувшие три года за последние три года Ukrainians – уже далеко не первая попытка создать соцсеть для украинцев. В 2014 году, с началом войны на востоке Украины, многие украинцы стали искать альтернативу российским соцсетям. В 2014 году появилась социальная сеть WeUa, которая была создана на базе Facebook, но просуществовала недолго.

Также известно о таких ресурсах, как UKRFACE, UkrOpen, Ц.укр, weua.info (сейчас — inrepublic.com) и druzi.life, ukrainci.org.ua, січ.укр, namaidani.com. Но ни один из них так и не смог составить реальной конкуренции запрещенным теперь российским соцсетям.