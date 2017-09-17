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    Тиллерсон и Лавров встретятся в Нью-Йорке через несколько часов

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    По информации госдепа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым в российской миссии в Нью-Йорке в 04:00 утра по Киеву.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава российского МИД Сергей Лавров проведут встречу в Нью-Йорке в воскресенье вечером (ночь на понедельник по Киеву), сообщил госдепартамент.

    Миротворцы миссии ООН. Архивное фото
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    "Госсекретарь встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым в российской миссии в Нью-Йорке", — говорится в поступившем в РИА Новости обновленном графике Тиллерсона.

    Там указывается, что встреча состоится в 21.00 (04.00 понедельника по Киеву).

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану для наблюдателей ОБСЕ. По словам Лаврова, состав охранной миссии будет определен сторонами конфликта — Киевом, а также Донецком и Луганском.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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