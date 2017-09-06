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    Россия

    Лавров: РФ готова поддержать идею о миссии ООН в Донбассе

    (обновлено: )17310
    Министр иностранных дел России заявил, что РФ готова поддержать создание миротворческой миссии ООН, "которая называлась бы миссией ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать идею о создании миротворческой миссии ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, если есть проблема с обеспечением их безопасности.

    Об этом он сказал на полях Восточного экономического форума.

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    "Если есть такая проблема с обеспечением безопасности этих наблюдателей, то мы готовы, как сказал президент России в Сямэне, поддержать не раз высказываемую идею о том, что создать миротворческую миссию ООН, которая называлась бы миссией ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал Лавров.

    По его словам, поскольку все договоренности минского процесса и последующих саммитов нормандского формата в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах называли в качестве главного приоритета разведение сил и средств на линии соприкосновения, Россия предлагает принять решение в Совете Безопасности ООН о том, что как только такое разведение сил и средств произойдет и как только "туда зайдут наблюдатели ОБСЕ, вместе с ними для охраны этих наблюдателей там будут развернуты силы и средства ООН".

    "Естественно, конкретные параметры таких сил и средств миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, — из каких стран будут представлены участники этой миссии по охране, — должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс ДНР и ЛНР", — подчеркнул Лавров.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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