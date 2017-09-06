Лавров: РФ готова поддержать идею о миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать идею о создании миротворческой миссии ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, если есть проблема с обеспечением их безопасности.

Об этом он сказал на полях Восточного экономического форума.

"Если есть такая проблема с обеспечением безопасности этих наблюдателей, то мы готовы, как сказал президент России в Сямэне, поддержать не раз высказываемую идею о том, что создать миротворческую миссию ООН, которая называлась бы миссией ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал Лавров.

По его словам, поскольку все договоренности минского процесса и последующих саммитов нормандского формата в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах называли в качестве главного приоритета разведение сил и средств на линии соприкосновения, Россия предлагает принять решение в Совете Безопасности ООН о том, что как только такое разведение сил и средств произойдет и как только "туда зайдут наблюдатели ОБСЕ, вместе с ними для охраны этих наблюдателей там будут развернуты силы и средства ООН".

"Естественно, конкретные параметры таких сил и средств миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, — из каких стран будут представлены участники этой миссии по охране, — должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс ДНР и ЛНР", — подчеркнул Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.