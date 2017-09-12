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12.09.201711:10
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    В Германии отменяют авиарейсы из-за "бунта пилотов"

    (обновлено: )64
    По данным СМИ, причиной отмены рейсов стал "бунт пилотов". Сообщается, что количество отмененных рейсов может исчисляться десятками.
    Самолет компании Air Berlin
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin сообщила об отмене рейсов.

     Об этом сказано на своем официальном сайте компании.

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    "Авиакомпания вынуждена отменить сегодня рейсы по рабочим соображениям. Пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, будут предложены другие варианты поездки", — говорится в сообщении. Авиакомпания призывает пассажиров связываться с сервисным центром Air Berlin до приезда в аэропорт.

    По информации таблоида Bild, причиной отмены рейсов стал "бунт пилотов". Сообщается, что количество отмененных рейсов может исчисляться десятками.

    Генеральный директор Air Berlin Томас Винкельманн ранее заявил, что перевозчик ведет переговоры с тремя авиационными компаниями и намерен заключить сделки, по крайней мере, с двумя из них к концу сентября. В интервью немецким СМИ он отказался уточнить, с какими компаниями, кроме Lufthansa, шли переговоры о продаже самолётов, однако отметил, что они заинтересованы в том, чтобы самолеты Air Berlin были задействованы в перевозках в первую очередь в Германии.

    Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку авиакомпании.

    Напомним,  авиакомпания American Airlines отменила авиарейсы в связи с приближением урагана "Ирма".

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