В Германии отменяют авиарейсы из-за "бунта пилотов"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin сообщила об отмене рейсов.

Об этом сказано на своем официальном сайте компании.

"Авиакомпания вынуждена отменить сегодня рейсы по рабочим соображениям. Пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, будут предложены другие варианты поездки", — говорится в сообщении. Авиакомпания призывает пассажиров связываться с сервисным центром Air Berlin до приезда в аэропорт.

По информации таблоида Bild, причиной отмены рейсов стал "бунт пилотов". Сообщается, что количество отмененных рейсов может исчисляться десятками.

Генеральный директор Air Berlin Томас Винкельманн ранее заявил, что перевозчик ведет переговоры с тремя авиационными компаниями и намерен заключить сделки, по крайней мере, с двумя из них к концу сентября. В интервью немецким СМИ он отказался уточнить, с какими компаниями, кроме Lufthansa, шли переговоры о продаже самолётов, однако отметил, что они заинтересованы в том, чтобы самолеты Air Berlin были задействованы в перевозках в первую очередь в Германии.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку авиакомпании.

Напомним, авиакомпания American Airlines отменила авиарейсы в связи с приближением урагана "Ирма".