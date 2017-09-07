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    American Airlines отменяет авиарейсы из-за урагана "Ирма"

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (79)

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    В субботу и воскресенье будут полностью отменены полеты в Майами, Орландо и других городах штата Флорида. Также будут отменены запланированные на пятницу рейсы из Европы и Южной Америки.
    Самолет American Airlines. Архивное фото
    Twitter.com/DollyRayDigital

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Авиакомпания American Airlines отменяет авиарейсы в связи с приближением урагана "Ирма".

    В заявлении авиакомпании говорится, что в субботу и воскресенье будут полностью отменены полеты в Майами, Орландо и других городах штата Флорида. Также будут отменены запланированные на пятницу рейсы из Европы и Южной Америки.

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    Правительство округа Майами-Дейд сообщило, что международный аэропорт в Майами останется открытым, хотя большинство рейсов в нем будут отменены.

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    ​​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

    Ураган причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.

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