Объявлена дата начала полетов катарской авиакомпании в Украину

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Катарская авиакомпания Qatar Airways в конце августа начнет полеты в Украину.

"Киев присоединится к нашей сети семью еженедельными рейсами с 28 августа", — говорится в микроблоге компании в Twitter.

Qatar Airways/Twitter, 13 июля 2017

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что решению компании летать в Киев предшествовали переговоры на уровне авиационных служб Украины и Катара.

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"Этому предшествовали и переговоры на уровне авиационных служб обеих стран, и слаженная работа министерства, посольства Украины в Катаре, Госавиаслужбы и аэропорта Борисполь", – заявил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и международному аэропорту "Борисполь" возобновить переговоры о выходе на украинский рынок европейского бюджетного авиаперевозчика Ryanair.