наверх
13.07.201705:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Объявлена дата начала полетов катарской авиакомпании в Украину

    (обновлено: )15
    Решению компании летать в Киев предшествовали переговоры на уровне авиационных служб Украины и Катара, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Полеты начинаются 28 августа.
    Самолет Qatar Airways
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Катарская авиакомпания Qatar Airways в конце августа начнет полеты в Украину.

    "Киев присоединится к нашей сети семью еженедельными рейсами с 28 августа", — говорится в микроблоге компании в Twitter.

    Qatar Airways/Twitter, 13 июля 2017

    В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что решению компании летать в Киев предшествовали переговоры на уровне авиационных служб Украины и Катара.

    Смотрите также: Улетел и не обещал вернуться. Соцсети обсуждают скандал с Ryanair

    "Этому предшествовали и переговоры на уровне авиационных служб обеих стран, и слаженная работа министерства, посольства Украины в Катаре, Госавиаслужбы и аэропорта Борисполь", –  заявил он.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и международному аэропорту "Борисполь" возобновить переговоры о выходе на украинский рынок европейского бюджетного авиаперевозчика Ryanair.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Луценко. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш