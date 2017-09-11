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    Во Флориде начались массовые аресты за мародерство

    (обновлено: )12
    Полиция округа Майами-Дейд в штате Флорида сообщает, что комендантский час действует до 7 утра, уже есть 28 арестованных за грабежи и мародерство.
    Ураган Ирма
    @VKritska

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Полиция округа Майами-Дейд в штате Флорида, на который обрушился ураган "Ирма", арестовала 28 человек за грабежи и мародерство.

    Ураган Ирма приближается к Флориде
    CBS News
    Флорида замерла в ожидании урагана "Ирма"

    Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье в 22.35 по Киеву. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата.

    "Мы произвели ряд арестов за мародерство. Мы патрулируем (местность — Ред.) и не будем проявлять терпимость по отношению к преступным действиям в то время, пока наша община восстанавливается от урагана "Ирма", — говорится в Twitter полиции.

    "К настоящему моменту — 28 арестов за грабеж/мародерство. Наши полицейские продолжают патрулирование, комендантский час действует до 7 утра", — сообщает полиция округа.

    По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

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