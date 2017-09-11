Во Флориде сообщают о резком подъеме воды из-за урагана

"В районе города Нейплс уровень воды поднялся на 7 футов (2,1 метра) за последние 90 минут", — говорится в сообщении Национального центра.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата Флориды.

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Категория опасности урагана "Ирма" ранее снизилась до второй. Средняя скорость ветра упала до 110 миль в час (175 километров в час). Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.