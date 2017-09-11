Хроника 10 сентября: прорыв Саакашвили в Украину, выборы в РФ, ураган в США

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Саакашвили пересёк украинскую госграницу вопреки воле Киева, в России выборы разного уровня прошли в 82 из 85 регионов, Трамп призвал молиться за Флориду.Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Саакашвили взял штурмом границу Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался вечером в воскресенье из Польши на территорию Украины в окружении своих сторонников. При этом они не проходили пограничный и таможенный контроль.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до границы (пункт пропуска в Медыке) на автобусе.

Погранслужба передаст в прокуратуру материалы на Саакашвили

Государственная пограничная служба Украины намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками, сообщил в воскресенье помощник главы ведомства Олег Слободян.

Он уточнил, что материалы, которые направят в прокуратуру, будут касаться не только Саакашвили, но и всех, кто пересек границу, в том числе депутатов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

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Донбасс: обстрелы продолжаются

Украинские военные сообщили, что ополченцы 51 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки. По данным пресс-центра АТО, нарушения были зафиксированы у Авдеевки, Майорского, Верхнеторецкого, в окрестностях Зайцево, Песков, Новолуганского.

В свою очередь, в оперативном командовании непризнанной ДНР заявили, что ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь попали 11 населённых пунктов Республики, сообщает Донецкое агентство новостей.

Выборы в России

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах федерации выбирали глав исполнительной власти, в шести — региональные парламенты.

Премьер-министр РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что выборы прошли на хорошем уровне, избиратели демонстрировали активность почти во всех регионах.

МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с выборами в Крыму, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД Марьяна Беца. По её словам, это "грубое нарушение РФ международного права и законов Украины".

В воскресенье в России прошёл единый день голосования. На полуострове выбирали губернатора города Севастополя, а также прошли довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов.

Трамп призвал молиться за Флориду

Президент США Дональд Трамп и глава штата Флорида Рик Скотт считают, что теперь остается только молиться за регион, на который надвигается ураган "Ирма", заявил губернатор Флориды в интервью телеканалу CBS.

Ураган четвертой категории "Ирма" сейчас приближается к материковой части Флориды. По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.

Усик защитил свой титул

Александр Усик победил Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS. Бой состоялся в ночь на 10 сентября в Берлине.

Киев: пожар в многоэтажке, погиб ребенок

В девятиэтажном доме Киева по улице Семеренко, 24 произошёл пожар, в результате погиб пятилетний мальчик, мужчина и женщина были доставлены в больницу с сильными ожогами, сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Под Черновцами во время чемпионата по ралли погиб гонщик

В результате аварии, произошедшей в субботу в ходе IV этапа чемпионата Украины "Буковина-2017" по автомобильному спорту в Черновицкой области, погиб гонщик. По информации местных СМИ, пострадал также штурман, он госпитализирован.