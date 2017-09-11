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    Трамп объявил Флориду зоной крупного стихийного бедствия

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (108)

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    По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Флорида крупное стихийное бедствие и поручил рассмотреть соответствующую федеральную помощь усилиям по восстановлению штата, сообществ и имущества местных жителей.
    Ураган во Флориде
    @CNN

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата Флориды.

    Ураган Ирма приближается к Флориде
    CBS News
    Флорида замерла в ожидании урагана "Ирма"

    Ранее с этой просьбой к нему обратился губернатор штата Рик Скотт.

    В минувшую среду, 6 сентября, президент объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

    "Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в штате Флорида крупное стихийное бедствие и поручил рассмотреть соответствующую федеральную помощь усилиям по восстановлению штата, сообществ и имущества местных жителей в районах, затронутых ураганом "Ирма", — говорится в документе Белого дома, поступившем в РИА Новости.

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    "Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт жилья, дешёвые кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другие программы, помогающие физическим лицам и владельцам бизнеса восстанавливаться после стихийного бедствия", — уточняется в документе.

    Категория опасности урагана "Ирма" ранее снизилась до второй. Средняя скорость ветра упала до 110 миль в час (175 километров в час). Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида).

    По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

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