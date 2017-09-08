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    В мире

    Госдеп назвал "интересным комментарием" заявление Путина о Тиллерсоне

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    По мнению российского президента Владимира Путина, Рекс Тиллерсон "попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт назвала "интересным комментарием" слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в плохой компании.

    Дарья Каленюк
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    Тиллерсон в Украине: читайте между строк – эксперт

    "Очень интересный комментарий президента Владимира Путина", — сказала она на брифинге.

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    На пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Путин предположил, что Тиллерсон "попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает". Президент РФ также выразил надежду, "что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия" выведет Тиллерсона "на правильный путь".

    Рекс Тиллерсон занял должность госсекретаря США в феврале. В сентябре 2012 года в России он получил орден Дружбы, будучи председателем совета директоров нефтяной компании ExxonMobil.

    Ранее американские СМИ писали, что у президента США Дональда Трампа растет недовольство работой Тиллерсона

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