Госдеп назвал "интересным комментарием" заявление Путина о Тиллерсоне

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт назвала "интересным комментарием" слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в плохой компании.

"Очень интересный комментарий президента Владимира Путина", — сказала она на брифинге.

Читайте также: Тиллерсон утвердил освоение $60 млн на борьбу с "пропагандой РФ"

На пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Путин предположил, что Тиллерсон "попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает". Президент РФ также выразил надежду, "что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия" выведет Тиллерсона "на правильный путь".

Рекс Тиллерсон занял должность госсекретаря США в феврале. В сентябре 2012 года в России он получил орден Дружбы, будучи председателем совета директоров нефтяной компании ExxonMobil.

Ранее американские СМИ писали, что у президента США Дональда Трампа растет недовольство работой Тиллерсона.