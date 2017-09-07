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    На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка

    (обновлено: )69
    Как сообщили ученые, наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным.
    Вспышка на Солнце. Архивное фото
    NASA/SDO

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Крупнейшая за 12 лет вспышка произошла на Солнце, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

    По данным ученых, произошедшая вспышка — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

    sdo.gsfc.nasa.gov
    Вспышка на Солнце

    "Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

    Изображения вспышки, которой была присвоена категория Х9.3, были получены Обсерваторией солнечной динамики NASA (Solar Dynamics Observatory). В американском космическом агентстве отметили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной — той был присвоен балл Х2.2.

    ​Обе вспышки произошли в районе под названием AR 2673, в котором в понедельник уже регистрировалась вспышка средней мощности.

    sdo.gsfc.nasa.gov
    Вспышка на Солнце

    Вспышка стала самой крупной в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 года. Хотя в данной фазе цикла солнечная активность постепенно уменьшается, подобные явления все же могут иметь место, подчеркнули в NASA.

    Напомним, не так давно жители Земли могли наблюдать уникальное полное затмение Солнца.

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