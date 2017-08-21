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    Полное затмение Солнца: онлайн-трансляция

    (обновлено: )30001
    Соединенные Штаты Америки - единственная страна, в которой сегодня можно наблюдать полное солнечное затмение. Затмение можно будет наблюдать на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году.
    Видеоканал NASA на Youtube

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    Полное солнечное затмение станет первым за 99 лет, которое можно будет наблюдать на значительной территории США, соединяющей Восточное и Западное побережья. Многие школы в этих районах решили устроить специальные уроки, посвященные данному событию. В частности, в городе Канзас-сити (штат Миссури), ряд районов которого во время затмения погрузится на две минуты в полную темноту, учителя еще с мая начали разрабатывать для своих подопечных специальные программы.

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