Марш в вышиванках в Киеве: солнце, цветы и кошка в платье

В Киеве в субботу, 27 мая, в честь Дня города прошел 19-й мегамарш в вышиванках.

В нем приняли участие около 400 человек, сообщает Укринформ. Мероприятие прошло под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".

Начался марш возле Золотых ворот, где после непродолжительных торжеств сформировалась колонна людей, одетых в вышиванки. После этого колонна двинулась по улице Прорезной к Крещатику, потом к Европейской площади, далее – до Владимирского спуска.

Шествие завершилось на Трухановом острове.

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