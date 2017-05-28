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    Фотоленты

    Марш в вышиванках в Киеве: солнце, цветы и кошка в платье

    (обновлено: )13702
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш вышиванок в честь Дня Киева
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш в вышиванках в Киеве
    Марш в вышиванках в Киеве
    УНИАН
    Марш вышиванок в честь Дня Киева
    Марш вышиванок в честь Дня Киева
    УНИАН

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    В Киеве в субботу, 27 мая, в честь Дня города прошел 19-й мегамарш в вышиванках.

    В нем приняли участие около 400 человек, сообщает Укринформ. Мероприятие прошло под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".

    Начался марш возле Золотых ворот, где после непродолжительных торжеств сформировалась колонна людей, одетых в вышиванки. После этого колонна двинулась по улице Прорезной к Крещатику, потом к Европейской площади, далее – до Владимирского спуска.

    Шествие завершилось на Трухановом острове.

    Смотрите также: Ни снег, ни дождь: массовый "заплыв" киевских выпускников в фонтанах

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