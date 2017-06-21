День летнего солнцестояния: история и традиции

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. День летнего солнцестояния в 2017 году приходится на 21 июня.

Ниже приводится справочная информация.

Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, т.е. когда высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.

День летнего солнцестояния – это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в Южном полушарии, то есть если жители северной части Земли с этого момента находятся в начале астрономического лета, то для жителей Южного полушария в этот же период времени начнется астрономическая зима.

В Северном полушарии летнее солнцестояние происходит 20, 21 либо 22 июня. В южном полушарии на указанные даты приходится зимнее солнцестояние. Вследствие различных неравенств в движении Земли, эпохи солнцестояния колеблются на 1-2 дня.

В 2017 году астрономическое лето в северном полушарии наступит 21 июня в 04.24 по всемирному координированному времени (UTC, 07.24 по киевскому времени).

В течение нескольких соседних дней солнцестояния, полуденные высоты Солнца в небе почти неизменны; отсюда и происходит название солнцестояния. После летнего солнцестояния в северном полушарии день идет на убыль, а ночь постепенно начинает увеличиваться. В южном полушарии – наоборот.

На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для наших древних предков, подчинявшихся природным циклам. Во времена язычников солнце обладало божественной властью над всем живым, а летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы.

В старину, еще до прихода христианства, ко дню летнего солнцестояния был приурочен праздник Купалы, посвященный древнему языческому богу Купалы.

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В этот день и ночь плели венки, пили сурью (медовый напиток), прыгали через костры, приносили жертвы воде и огню, собирали целебные травы, совершали ритуалы, призывающие урожай, и "очищающие душу и тело" омовения в реках, озерах и ручьях. Центральное место среди растительности в эту ночь занимал папоротник. Считалось, что цветок папоротника, расцветающий лишь на мгновение в полночь, точно укажет, где зарыт клад.

C принятием христианства люди не отвергли праздник Купалы, а наоборот — приурочили этот день ко дню Иоанна Крестителя, который по старому стилю приходится на 24 июня. Но по новому стилю календаря день Иоанна Крестителя приходится на 7 июля. На сегодняшний день празднование не соответствует астрономическому солнечному равноденствию.

REUTERS Gleb Garanich Празднование Ивана Купалы в Киеве

Празднование дня летнего солнцестояния присутствовало во всех древних языческих системах, многие народы и по сей день отмечают его, кто – в изначальной форме, а кто – в упрощенной, оставляя лишь базовую обрядовость и переводя древние ритуалы предков в яркий праздник.

Летнее солнцестояние у всех кельтских народов считалось временем фей, эльфов и прочих сверхъестественных существ. У кельтских народов Британии праздник назывался Лита и был тесно связан с языческим культом солнца.

Скандинавские и прибалтийские народности пышно справляли день и ночь летнего солнцестояния. Впоследствии эти праздники в разных странах получили название Иванов день или Иванова ночь (от национальной версии имени Иван).

В Латвии праздник называется Лиго, или Янов день, он имеет государственный статус и отмечается 23 и 24 июня, которые являются официальными выходными. В Эстонии его тоже называют Янов день, в Литве — Йонинес (Jonines) или Расос (Rasos, праздник росы). В обеих странах он празднуется 24 июня и является государственным праздником и выходным днем.

В Норвегии праздник, названный в честь Иоанна Крестителя, зовется Jonsok ("Иванова ночь"). Другое название праздника — Jonsvaka (Jonsvoko) — образовано от имени Johan и глагола vake — "бодрствовать". Считалось, что в Иванову ночь нельзя спать до самого рассвета — не только потому, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега на весь грядущий год. Еще одно название праздника, более "официальное" – Sankthansnatt или Sankthansaften (ночь святого Ханса).

В Швеции праздник называется Мидсоммар. До 1953 года он отмечался в тот же день, когда христианская церковь праздновала день Иоанна Крестителя. Но сейчас обычно праздник выпадает на предпоследнюю субботу июня, то есть его обычно отмечают с 20 по 26 июня. В Швеции празднование начинается еще накануне, в пятницу, которая тоже является нерабочим праздничным днем.

В Финляндии во времена язычества праздник назывался в честь Бога Огня – Укон юхла (Ukon juhla), но сейчас он носит название Юханнус (Juhannus) – устаревшая форма произношения имени Иоанна Крестителя. С 1954 года Юханнус отмечается в субботу, выпадающую между 20 и 26 числами июня. С 1934 года этот день является официальным праздником — Днем Национального флага страны.