"Фигаро там, Фигаро тут", или Как президент-дипломат провел 7 встреч за один вечер

Президент Петр орошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, министром энергетики Рикком Перри и директором Всемирного банка Джин Ен Кимом.

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Президент Петр Порошенко заявил, что получил от президента США Дональда Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.

На вопрос, получил ли он гарантии от Трампа по санкциям, Порошенко ответил: "Да — что санкции будут до полной реализации минских соглашений".

"Мы очень рады полной поддержке, которую продемонстрировали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс моей стране", — добавил Порошенко.