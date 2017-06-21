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    "Фигаро там, Фигаро тут", или Как президент-дипломат провел 7 встреч за один вечер

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (62)

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    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом
    Встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Петром Порошенко
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри
    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри
    Сайт президента Украины
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа.
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа.
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Встреча президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом
    Встреча президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом
    Сайт президента Украины
    Встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Петром Порошенко
    Встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Петром Порошенко
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Сайт президента Украины
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Сайт президента Украины
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Сайт президента Украины

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    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри

    Президент Петр орошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампомвице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, министром энергетики Рикком Перри и директором Всемирного банка Джин Ен Кимом.

    Смотрите также: В гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме

    Президент Петр Порошенко заявил, что получил от президента США Дональда Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.

    На вопрос, получил ли он гарантии от Трампа по санкциям, Порошенко ответил: "Да — что санкции будут до полной реализации минских соглашений".

    "Мы очень рады полной поддержке, которую продемонстрировали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс моей стране", — добавил Порошенко.

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