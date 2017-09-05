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    Скорость ветра в урагане "Ирма" усиливается

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (64)

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    Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, медленно продвигается к островам Карибского бассейна.
    Ураган Ирма в Атлантическом океане
    @NHC_Atlantic

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Максимальная постоянная скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантическом океане продолжает усиливаться и сейчас составляет до 220 километров в час, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

    Ураган Харви в США
    twitter.com/ExtremeStorms
    Мощный ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса

    Отмечается, что два часа назад скорость ветра составляла 209 километров в час.

    "Ирма" в понедельник усилилась до опасной 4-й категории из пяти возможных. Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, медленно продвигается к островам Карибского бассейна.

    Смотрите также: Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

    Также режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".

    ​Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    ​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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