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    Режим ЧП объявлен во Флориде из-за урагана "Ирма"

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (62)

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    Ураган опасной 4-й категории продвигается из центральной части Атлантического океана на запад в сторону Карибского бассейна, однако не исключено, что он переместится в район Флориды.
    Ураган Ирма в Атлантическом океане. Вид из космоса
    twitter.com/ShireenSandoval

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Губернатор Флориды Рик Скотт объявил режим ЧП на территории всех 67 округов штата в связи с приближением урагана "Ирма", говорится в заявлении главы штата.

    Ураган Харви в Техасе
    Justin Horne‏
    Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    В настоящее время ураган опасной 4-й категории продвигается из центральной части Атлантического океана на запад в сторону Карибского бассейна, однако не исключено, что он переместится в район Флориды.

    Смотрите также: Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    @NHC_Atlantic
    Ураган "Ирма" в Атлантическом океане

    ​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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