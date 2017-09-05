Режим ЧП объявлен во Флориде из-за урагана "Ирма"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Губернатор Флориды Рик Скотт объявил режим ЧП на территории всех 67 округов штата в связи с приближением урагана "Ирма", говорится в заявлении главы штата.

В настоящее время ураган опасной 4-й категории продвигается из центральной части Атлантического океана на запад в сторону Карибского бассейна, однако не исключено, что он переместится в район Флориды.

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Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

@NHC_Atlantic Ураган "Ирма" в Атлантическом океане

​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.