Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной категории

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (209 километров в час).

Впоследствии ураган может затронуть принадлежащий США остров Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуду, заморскую территорию Великобритании Ангилью, британский Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу, Сен-Мартен и Британские Виргинские острова. Не исключено и продвижение урагана к атлантическому побережью континентальных США.

Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.