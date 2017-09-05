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    Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной категории

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (62)

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    Скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (209 километров в час). Ураган, в частности, может затронуть принадлежащий США остров Пуэрто-Рико.
    Ураган. Архивное фото
    flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Отмечается, что скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (209 километров в час).

    Впоследствии ураган может затронуть принадлежащий США остров Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуду, заморскую территорию Великобритании Ангилью, британский Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу, Сен-Мартен и Британские Виргинские острова. Не исключено и продвижение урагана к атлантическому побережью континентальных США.

    Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    ​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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