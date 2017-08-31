В Польше заявили, что понесли самые большие людские потери во Второй мировой

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Польша понесла самые большие людские потери во Второй мировой войне, заявил заместитель министра культуры страны Ярослав Селлин.

"Польша понесла наибольшие потери во Второй мировой войне, если речь идет о количестве жертв… Я включаю сюда также 3 миллиона польских евреев, поскольку это были польские граждане, а также невероятные материальные потери, потому что эта оккупация длилась шесть лет. Прокатились две войны — сначала та, что началась с сентября 1939 года, а потом та, которая пришла с фронтом с востока", — сказал Селлин, которого цитирует агентство РАР.

Касаясь вопроса репараций от ФРГ за ущерб, понесенный Польшей во Второй мировой войне, он отметил, что "важно знать для самих себя, для мира и для немцев, как велики были эти потери, представить их и получить эти компенсации или хотя бы иметь это на повестке дня". "Я считаю, что отказаться от этого невозможно", — заявил Селлин.

По мнению замминистра, "Польша должна вносить в политическую повестку дня и напоминать миру, что мы — самая большая жертва, в государственном смысле, Второй мировой войны, которую начали Германия и Советский Союз".

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.

Вторая мировая война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери Польши в ходе войны составили 5,9 миллиона человек, что составило почти 17% населения страны, СССР — 26,6 миллиона человек (около 10% населения).