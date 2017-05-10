Под Харьковом надругались над памятником жертвам Второй мировой войны

ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны в пгт. Боровая Харьковской области, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

В дежурную часть Боровского отделения полиции 9 мая в 7:00 от неизвестной женщины поступило сообщение, что ночью на памятнике жертвам Второй мировой войны была сделана надпись черной краской.

Правоохранители провели необходимые мероприятия по установлению свидетелей происшествия и сбора вещественных доказательств.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и ищут правонарушителей.

Напомним, 27 апреля неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина" в Тернополе.