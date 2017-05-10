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    Киев

    В Киеве повредили инсталляцию, установленную на месте памятника Ленину

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    Временная цветочная инсталляция, украшенная веточками мяты и розмарина, автором которой является мексиканская художница Иса Каррильйо, была частично разрушена неизвестными.
    Испорченная цветочная инсталляция в Киеве
    IZOLYATSIA, facebooк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные разрушили инсталляцию из живых растений, которая была установлена на месте демонтированного памятника Ленину в центре столицы. 

    "Современная история места, вокруг которого создан проект "Общественное соглашение", началась с неоднозначного акта деконструкции. Поэтому акт разрушения инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильо "Ритуал природы" тоже рассматриваем как вклад в дискуссию. Почему разрушено объект, который является антиидеологическим?" — сообщает на своей странице Facebook культурный центр "Изоляция".

    IZOLYATSIA, facebooк
    Испорченная цветочная инсталляция в Киеве

    Напомним, на месте снесенного памятника Владимиру Ленину в Киеве появилась временная цветочная инсталляция, украшенная веточками мяты и розмарина. Автором инсталляции "Ритуал природы" стала мексиканская художница Иса Каррильйо, ее проект победил в открытом голосовании. По словам организации, предложила "нейтрализовать идеологическое напряжение вокруг вакантного постамента с помощью "Ритуала природы" — а именно, "захвата" монумента растениями".

    Каменный пьедестал обвит со всех сторон тряпичными мешочками с землей, в которых посажены растения. По замыслу организаторов, все желающие могут придти к инсталляции и забрать себе зеленое растение.

    Ранее сообщалось, что в Ровенской области плита от снесенного памятника Ленину задавила ребенка.

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