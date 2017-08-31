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    В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полиции, есть жертвы

    (обновлено: )11630
    В результате стрельбы был убит один сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения. Полиции удалось задержать преступника.
    На месте стрельбы в Калифорнии
    @ABC7

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В США в городе Сакраменто неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, обстрелял полицейских, сообщает CBS Sacramento.

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    В результате был убит один сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения.

    Инцидент произошел в одном из отелей города. Полицейские занимались поиском угнанной машины. Пропавший автомобиль был найден на стоянке отеля. Две находившиеся в нем женщины попытались скрыться от патрульных, однако их удалось задержать. Когда полицейские попытались проникнуть в сам отель, подозреваемый, который находился в одном из номеров, открыл по ним огонь из "мощной винтовки", после чего выбежал на балкон и начал стрелять по сотрудникам полиции, которые оцепили здание.

    После перестрелки, в результате которой мужчина был ранен, полиции удалось его задержать. Правоохранители предполагают, что в отеле могут находиться еще несколько подозреваемых в причастности к преступлению.

    Как сообщает Business Insider со ссылкой на представителя властей, в операции задействованы более ста полицейских.

    Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Кловис в американском штате Нью-Мексико.

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