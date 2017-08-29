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29.08.201710:43
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    Число жертв наводнений в Индии превысило полтысячи человек

    (обновлено: )3001
    Более 17 миллионов человек в 19 из 38 округов штата оказались в той или степени затронуты ударом стихии. По-прежнему действует 150 временных убежищ, в которых проживает 159 тысяч человек.
    Последствия наводнения в Индии
    REUTERS Cathal McNaughton

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере 514 человек погибли в результате наводнений в индийском штате Бихар в августе, сообщили РИА Новости в Департаменте управления чрезвычайными ситуациями штата (DMD).

    Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 379 человека.

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    "На сегодняшний день число погибших составляет 514 человек", — сказал представитель DMD.

    Более 17 миллионов человек в 19 из 38 округов штата оказались в той или степени затронуты ударом стихии. По-прежнему действует 150 временных убежищ, в которых проживает 159 тысяч человек. Власти рассчитывают, что пострадавшие штаты вернутся к нормальной жизни в течение трех-четырех дней, добавил собеседник агентства.

    Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в начале августа. Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне. Вторым по смертности природным явлением стали наводнения, вызванные дождями — около 475 погибших. Еще около 415 человек погибли от ударов молний во время гроз в предмуссонный и муссонный сезоны.

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