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    В мире

    В Индии резко возросло число жертв наводнений

    (обновлено: )24
    О наибольшем числе погибших - 42 - сообщается в округе Арария. Всего в спасательных операциях участвует 28 команд по реагированию на стихийные бедствия - 1152 сотрудника.
    Наводнение в Индии
    Jitendra Prakash

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Количество погибших при наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 202, сообщает телеканал India Today.

    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
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    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300

    Ранее сообщалось о 119 погибших в регионе.

    По данным телеканала, о наибольшем числе погибших — 42 — сообщается в округе Арария. Всего в спасательных операциях участвует 28 команд по реагированию на стихийные бедствия — 1152 сотрудника. Кроме того, в нескольких затронутых наводнениями областях открыто более 1,8 тысячи полевых кухонь.

    Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.

    Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.

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