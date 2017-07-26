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    Дикие новозеландские кролики спаслись от наводнения на спинах овец

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    По информации СМИ, в Новой Зеландии три диких кролика забрались на спины овец и таким образом спаслись от наводнения.
    Дикие кролики в Новой Зеландии спасаются от наводнения на спинах местных овец
    The Associated Press, twitter

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Дикие кролики в Новой Зеландии спасаются от наводнения на спинах местных овец, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Как трем диким кроликам удалось спастись от прибывающей воды, забравшись на овец, рассказал местный житель Ферг Хорн, который уже почти 50 лет занимается фермерством. Он сказал, что "никогда не видел ничего подобного". Однажды в дождь Хорн вел стадо овец своего соседа с затопленной территории, когда на расстоянии заметил какие-то "темные фигуры".

    Хорн очень удивился, потому что в стаде его соседа не было черноголовых овец. Он подумал, что это могли быть обломки или мусор, занесенные штормом. Когда он подошел ближе, обнаружил, что на одну из овец забрались два диких кролика. Третий кролик "управлял" другой овцой. "Я не мог в это поверить", — рассказал фермер, который также снял все на видео.

    По словам фермера, создавалось впечатление, что кролики очень комфортно себя чувствуют на спинах овец.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.

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