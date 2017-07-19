"Абсолютный хаос": юг Великобритании накрыло мощное наводнение

Ливень начался около 15:30 после обеда и продолжалась в течение двух часов. Об этом сообщает The Guardian.

Больше всего пострадала прибрежная деревня Коверек, через которую хлынул поток воды, разрушая на своем пути дороги и затапливая дома.

Люди описывали момент наводнения как "абсолютный хаос" и "катастрофу", "шторм, которого раньше не видели в жизни".

Около 50 объектов были повреждены в результате наводнения.

По меньшей мере 7 человек оказались в ловушке на крышах своих домов. Всех людей эвакуировали, в том числе двух людей спасали на вертолете. Обошлось без жертв.