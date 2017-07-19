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    "Абсолютный хаос": юг Великобритании накрыло мощное наводнение

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    Жители десятков домов были эвакуированы в результате внезапного наводнения в южном графстве Корнуолл в Великобритании. Высокую воду вызвали внезапные сильные дожди.
    Канал Right News Network

    Ливень начался около 15:30 после обеда и продолжалась в течение двух часов. Об этом сообщает The Guardian.

    Больше всего пострадала прибрежная деревня Коверек, через которую хлынул поток воды, разрушая на своем пути дороги и затапливая дома.

    Люди описывали момент наводнения как "абсолютный хаос" и "катастрофу", "шторм, которого раньше не видели в жизни".

    Около 50 объектов были повреждены в результате наводнения.

    По меньшей мере 7 человек оказались в ловушке на крышах своих домов. Всех людей эвакуировали, в том числе двух людей спасали на вертолете. Обошлось без жертв.

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