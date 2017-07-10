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    Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за наводнения на юго-востоке Китая

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    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (172)

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    По меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.
    Канал CHINA NEWS на Youtube

    Как отмечает агентство Синьхуа, 28 человек погребены под завалами из-за оползней, 13 унесены сильными паводками, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли по другим причинам или пропали без вести.

    Смотрите также: В Китае резко увеличилось количество погибших в результате наводнения

    Проливные дожди, начавшиеся с 22 июня, затронули более 12 миллионов жителей, отмечает агентство, сообщая, что более 1,6 миллиона человек были эвакуированы, еще порядка 470 тысяч нуждаются в срочной помощи. Стихия разрушила 53 тысячи домов и повредила еще порядка 350 тысяч строений.

    Более 52 тысяч военных, сотрудников полиции и служб спасения задействованы в спасательных операциях.

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