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    В мире

    Жертвами наводнения в Японии стали 22 человека – СМИ

    (обновлено: )13
    Сообщается, что масштабное наводнение, спровоцированное проливными дождями, стало причиной того, что число пропавших без вести увеличилось до 22 человек.
    Наводнение в Японии. Архивное фото
    REUTERS Issei Kato

    КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Число пропавших без вести на японском юго-западном острове Кюсю в результате ливневых дождей увеличилось до 22 человек, пишет газета "Маинити".

    Наводнение и оползни на Шри-Ланке: погибли более 160 человек
    ISHARA S. KODIKARA / AFP
    Чудовищное наводнение и оползни на Шри-Ланке: более 160 жертв

    Ранее сообщалось о шести пропавших без вести. Утром в четверг полиция обнаружила тело одного человека в городе Асакура в префектуре Фукуока. До этого был обнаружен еще один человек без признаков жизни в месте оползня в городе Хита в префектуре Оита. В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, полиция или пожарная служба могут лишь зафиксировать видимые признаки состояния человека.

    Два человека получили серьезные травмы.

    Правительство Японии оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную. На место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. По данным на этот час, приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получена 556 тысячами жителей острова Кюсю.

    Город Асакура в префектуре Фукуока после ливней и разлива реки залит водой и грязью по середину первых этажей домов. В желтом потоке увязли машины, грязная вода поднимается выше колес. В город потоком принесло обломанные деревья, ветки, мусор. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе, оказались отрезаны от дорог и сообщения поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах.

    В городе Хита в префектуре Оита водой смыло железнодорожный мост. Местные власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате наводнений на Шри-Ланке возросло до 146, еще 112 человек числятся пропавшими без вести.

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